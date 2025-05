Danes bo na obali in v nižini rahlo oblačno, v hribih bo več oblačnosti. Pihali bodo šibki krajevni vetrovi.

Danes bo sprva večinoma sončno, zjutraj bo znova nekaj kratkotrajne megle. Popoldne se bo od severozahoda zmerno pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 6, na Primorskem do 9, v mraziščih na Notranjskem malo pod 0, najvišje dnevne od 17 do 21 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.