Nedelja, 26. oktobra 2024

Pretežno oblačno bo; več sončnega vremena bo v spodnji nižini, ob morju in v Alpah, zlasti popoldne. V predalpskem pasu in na vzhodu ni povsem izključena možnost rosenja ali rahlih padavin.

Danes bo po nižinah zjutraj marsikje megla, čez dan pa bo povečini sončno. Le na zahodu bo zmerno do pretežno oblačno. Pihal bo jugozahodni veter.

Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, najvišje dnevne od 17 do 22 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.