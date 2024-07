Nedelja, 28. julija 2024

Nad večjim delom Sredozemlja, Balkana in severovzhodne Evrope še vztraja območje visokega zračnega tlaka. Nad Skandinavijo je ciklon z vremensko fronto, ki valovi prek srednje Evrope, severno od Alp, do Atlantika. V višinah k nam od jugozahoda doteka topel in dokaj suh zrak.

Dopoldne bo jasno do rahlo oblačno vreme. Čez dan bo vroče in soparno, zlasti v nižinskem pasu. Popoldne se bodo v hribovitem svetu začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo zvečer lahko širile proti ravnini, manj verjetno pa proti obali. Napoved za popoldne in večer je še delno negotova.

Danes bo sončno in vroče. Popoldne bodo na severu nastajale plohe in nevihte, ki se bodo proti večeru razširile nad večji del Slovenije. Nevihte bo spremljal okrepljen severovzhodnik. Na Primorskem bo pihala burja.

Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, na severozahodu okoli 13, najvišje dnevne od 29 do 36 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.