Nedelja, 28. julija 2024

V nižinskem pasu in na obali bo zmerno oblačno vreme. V hribovitem svetu bo več spremenljivosti in popoldne bodo ponekod možne plohe in kakšna nevihta, ki bo lahko nastala tudi v ravninskem pasu. Pihali bodo šibki krajevni vetrovi. Precej soparno bo.

Jutri bo sončno in vroče. Popoldne bodo na severu nastajale plohe in nevihte, ki se bodo proti večeru razširile nad večji del Slovenije. Zapihal bo severovzhodnik, na Primorskem burja.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.