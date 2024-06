Nedelja, 30. junija 2024

Za jutri je napoved delno negotova. Ni povsem izključena kakšna lokalna nevihta. Zjutraj bo jasno do rahlo oblačno vreme. Popoldne bo več spremenljivosti s plohami in nevihtami, ki bodo verjetnejše v Predalpah in v zgornji ravnini. Popoldne bo v nižinskem pasu vroče in soparno. Pihali bodo krajevni vetrovi, ob morju popoldne nekoliko bolj okrepljen južni veter.

Jutri bo pretežno jasno in vroče. Zapihal bo jugozahodni veter.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.