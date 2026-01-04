Nedelja, 4. januarja 2026

V severnem Sredozemlju je manjši ciklon. Obsežna vremenska fronta valovi od severovzhoda Evrope, prek Balkana in Sredozemlja, vse do Atlantika. Od vzhoda k nam doteka hladnejši in dokaj vlažen zrak.

Danes bo jasno. Ob obali bo pihala zmerna burja, v Trstu tudi močna.

Dopoldne bo sneženje večinoma ponehalo, najkasneje na jugu Slovenije, kjer bo večji del dneva ostalo oblačno. V severnih in zahodnih krajih se bo delno zjasnilo. Burja na Primorskem se bo okrepila.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.