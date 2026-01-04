VREME
DANES
Nedelja, 04 januar 2026
Iskanje
Vreme

Nedelja, 4. januarja 2026

Spletno uredništvo |
4. jan. 2026 | 0:01
    Nedelja, 4. januarja 2026
Dark Theme

V severnem Sredozemlju je manjši ciklon. Obsežna vremenska fronta valovi od severovzhoda Evrope, prek Balkana in Sredozemlja, vse do Atlantika. Od vzhoda k nam doteka hladnejši in dokaj vlažen zrak.

Danes bo jasno. Ob obali bo pihala zmerna burja, v Trstu tudi močna.

Dopoldne bo sneženje večinoma ponehalo, najkasneje na jugu Slovenije, kjer bo večji del dneva ostalo oblačno. V severnih in zahodnih krajih se bo delno zjasnilo. Burja na Primorskem se bo okrepila.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.

Za branje in pisanje komentarjev je potrebna prijava

TAGS: