Prvi Športel v novem letu z lokostrelsko-glasbeno družino iz Bazovice

Prva novoletna oddaja Športel, ki bo na sporedu jutri (v ponedeljek, 5. januarja) ob 18. uri na TV Koper Capodistria, bo gostila družino Ražem-Locatelli iz Bazovice, ki je znana po športnih in glasbenih uspehih. V koprskem studiu se bodo z voditeljem Igorjem Malalanom pogovarjali mlada lokostrelka in harfistka Maja Locatelli, nekdanja lokostrelka in profesorica klavirja Tamara Ražem-Locatelli, operni pevec Damjan Locatelli ter dolgoletni trener lokostrelstva pri AŠZ Zarja Stojan Ražem. Sodelavka Petra Prašelj bo v domačem Križu obiskala tekaške rolkarje in alpske smučarje AŠD Mladina. Športno anekdotico bodo tokrat razkrili gostje iz studia.