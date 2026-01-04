VREME
DANES
Nedelja, 04 januar 2026
Iskanje
Športel

Prvi Športel v novem letu z lokostrelsko-glasbeno družino iz Bazovice

Gostje v koprskem studiu Maja Locatelli, Tamara Ražem-Locatelli, Damjan Locatelli in Stojan Ražem

Spletno uredništvo |
Koper |
4. jan. 2026 | 15:00
    Prvi Športel v novem letu z lokostrelsko-glasbeno družino iz Bazovice
Dark Theme

Prva novoletna oddaja Športel, ki bo na sporedu jutri (v ponedeljek, 5. januarja) ob 18. uri na TV Koper Capodistria, bo gostila družino Ražem-Locatelli iz Bazovice, ki je znana po športnih in glasbenih uspehih. V koprskem studiu se bodo z voditeljem Igorjem Malalanom pogovarjali mlada lokostrelka in harfistka Maja Locatelli, nekdanja lokostrelka in profesorica klavirja Tamara Ražem-Locatelli, operni pevec Damjan Locatelli ter dolgoletni trener lokostrelstva pri AŠZ Zarja Stojan Ražem. Sodelavka Petra Prašelj bo v domačem Križu obiskala tekaške rolkarje in alpske smučarje AŠD Mladina. Športno anekdotico bodo tokrat razkrili gostje iz studia.

Za branje in pisanje komentarjev je potrebna prijava

TAGS: