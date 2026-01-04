VREME
Caterini Sinigoi zmanjkalo 25 stotink do prvega finala

Na današnjem slalomu svetovnega pokala v Kranjski Gori

    Caterini Sinigoi zmanjkalo 25 stotink do prvega finala
    Caterina Sinigoi v akciji (GIANNI PECCHIAR)
Nabrežinska smučarka Caterina Sinigoi je na današnjem slalomu svetovnega pokala v Kranjski Gori zasedla 34. mesto in za vodilno Švicarko Camille Rast zaostala +3.74. Za 30. mestom, ki ga je na koncu osvojila Italijanka Emilia Mondinelli, pa je zaostala za le 25 stotink sekunde.

Po dobrem nastopu v včerajšnjem veleslalomu je Sinigoi na današnjem slalomu začela nekoliko zadržano, a nato do konca stopnjevala tempo in bila v igri za drugo vožnjo. V njej ne bo nastopila nobena Slovenka. Ana Bucik Jogan je namreč osvojila 32. mesto (+3.59), Lila Lapanja 40. (+4.20), Nika Tomšič in Anja Oplotnik pa sta odstopili.

Italija ima v finalu štiri smučarke, v najboljšem položaju po prvi vožnji je tudi tokrat Trbižanka Lara Della Mea na 7. mestu (+1.27). Vodilna po prvi vožnji je Rast, ki je za 10 stotink prehitela zmagovalko vseh letošnjih slalomov Američanko Mikaelo Shiffrin. Druga vožnja se bo začela ob 12.15.

