Nedelja, 5. januarja 2025

Nad večjim delom Evrope se prehodno krepi območje visokega zračnega tlaka, nad severnim Atlantikom pa je novo obsežno ciklonsko območje. Z vzhodnimi vetrovi k nam doteka hladen in dokaj suh zrak.

Od obale do Predalp bo mrzlo in vlažno z zmerno oblačnim nebom. Pojavljale se bodo meglice. Od popoldneva bodo padavine verjetnejše na vzhodu. V hribovitem svetu bo več spremenljive oblačnosti, ničta izoterma bo na višini okrog 600 m.

Danes se bo postopno pooblačilo, zjutraj bo po nižinah megleno. Pihati bo začel jugozahodnik. Predvsem v zahodnih krajih bo popoldne občasno rahlo deževalo.

Najnižje jutranje temperature bodo od -8 do -3, ob morju okoli 0, najvišje dnevne od 3 do 9 stopinj C.