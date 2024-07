Nedelja, 7. julija 2024

V nižinskem pasu in na obali bo spremenljivo. Več sonca bo proti obali, kjer bo popoldne pihal morski veter. V hribih bo spremenljivo do pretežno oblačno, možne bodo plohe in nevihte, ki bodo verjetnejše popoldne proti Cadoreju. Tudi v predgorskem pasu ni povsem izključena kakšna krajevna nevihta.

Danes bo delno jasno, več oblačnosti bo v severozahodnih krajih. Popoldne in zvečer ni izključena kakšna nevihta, za katere je večja verjetnost v severni Sloveniji.

Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, na Primorskem do 22, najvišje dnevne od 28 do 32, v severozahodni Sloveniji do 25 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.