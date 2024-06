Nedelja, 9. junija 2024

Nad južno Evropo in večjim delom Sredozemlja je šibko območje visokega tlaka. Nad srednjo Evropo in Alpami se zadržuje vremenska fronta. V višinah k nam z zahodnimi vetrovi doteka dokaj topel zrak.

V hribovitem svetu bo prevladovalo oblačno vreme, drugod bo spremenljivo. Od popoldneva bodo možne plohe in tudi nevihte, ki se bodo sprva pojavljale v hribovitem svetu in v zgornji ravnini. Ob morju bo čez dan pihal južni do jugovzhodni veter.

Danes bo deloma sončno, občasno bo na nebu povečana koprenasta oblačnost. V ozračju bo tudi nekaj puščavskega prahu. Zapihal bo jugozahodni veter, ob morju jugo.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.