Petek, 10. januarja 2025

V hribovitem svetu bo spremenljivo vreme, drugod oblačno. V vzhodnem pasu se bodo sprva še pojavljale rahle padavine. Meja sneženja se bo spustila iz prvotnih 1200 m do okoli 500 m. Ob morju in v vzhodnem pasu bo popoldne pihala zmerna do okrepljena burja. Tudi v visokogorju bo pihal zmeren severovzhodnik. Zvečer bo hladneje.

Jutri bo sprva večinoma oblačno in deževno, popoldne bodo padavine oslabele. Pihal bo okrepljen jugozahodnik, ob morju jugo. Toplo bo.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.