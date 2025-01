Petek, 10. januarja 2025

V glavnem bo prevladovalo oblačno vreme. Sprva se bodo na vzhodu še pojavljale rahle krajevne padavine. Meja sneženja se bo naglo spuščala iz prvotnih 1100-1300 m do okoli 500-700 m. Ob morju in v vzhodnem pasu bo dopoldne zapihala zmerna do okrepljena burja. Proti večeru bo v hribovitem svetu zapihal zmeren severnik. Ohladilo se bo.

Dopoldne bodo padavine povečini ponehale, najkasneje na jugovzhodu Slovenije. Od severa se bo jasnilo, čez dan bo sončno.

Jutranje temperature bodo v alpskih dolinah okoli -5, drugod od 0 do 4, na Primorskem okoli 8, najvišje dnevne od 2 do 8, na Primorskem ob šibki burji do 11 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.