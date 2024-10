Petek, 11. oktobra 2024

Dopoldne bo v glavnem jasno do rahlo oblačno vreme, nato se bo oblačnost gostila in predvsem v hribovitem svetu bo pričelo deževati. Ob morju bo pihal rahel do zmeren severni veter, na Tržaškem pa burja. Ničta izoterma bo na nadmorski višini okoli 2500 m.

Danes bo večinoma sončno, popoldne in zvečer bo nastala kakšna ploha. Na Primorskem bo pihala šibka burja.

Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19, na Primorskem okoli 22 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.