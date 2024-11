Petek, 15. novembra 2024

Območje visokega zračnega tlaka s središčem nad Britanskim otočjem sega preko srednje Evrope vse do Balkana. Ciklonska območja se nahajalo v Sredozemlju in na skrajnem severu Evrope. Od severovzhoda doteka k nam razmeroma hladen in še vedno vlažen zrak.

Prevladovalo bo jasno do rahlo oblačno vreme ob prisotnosti visokih in tankih kopren. Proti večeru bo pihala zmerna burja, nato bo slabela. V nižinskem pasu in v alpskih dolinah bo zmrzovalo.

Večinoma bo jasno, nekaj oblačnosti bo v vzhodnih krajih. Dopoldne bo po nižinah v notranjosti megla.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.