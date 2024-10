Petek, 18. novembra 2024

Danes bo oblačno z občasnimi, povečini močnimi ali obilnimi padavinami, predvsem v predalpskem pasu. Na obali in v spodnji nižini bodo možne tudi plohe. Pihala bo zmerna burja. Morje bo vzvalovano, zlasti med Gradežem in Lignanom.

Danes bo oblačno in deževno, ob morju bo lahko tudi zagrmelo. Manj padavin bo na vzhodu. Predvsem v Vipavski dolini bo pihala šibka burja, ob morju pa jugo. Jutranje temperature bodo od 9 do 13, na Primorskem do 17, najvišje dnevne od 12 do 14, na Primorskem do 22 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.