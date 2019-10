Spremenljivo do bolj oblačno bo tudi z meglicami; ponoči in dopoldne bo možna tudi megla. Na območju Trbiža in proti Cadoreju bo več sončnega vremena

V zahodnih in deloma osrednjih krajih bo pretežno oblačno, predvsem v hribovitih predelih bo občasno rahlo deževalo. Drugod bo deloma sončno. Pihal bo jugozahodni veter.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER