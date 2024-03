V Italiji za tretjino manj rojstev kot leta 2008

Potem ko smo pred kratkim poročali, da se je v Sloveniji v letu 2023 rodilo najmanj otrok doslej (16.800), je italijanski statistični zavod Istat te dni objavil podatke za Italijo, kjer je ravno tako lansko leto poskrbelo za najnižje število novorojenčkov v zgodovini: 379.000. Podatek je še bolj zaskrbljujoč, če ga primerjamo z letom 2008 oziroma z zadnjim letom, ko so v Italiji zabeležili porast števila otrok. Tedaj se je namreč rodilo 197.000 otrok več kot lani, tako da je bil v šestnajstih letih padec 34,2-odstoten. Z drugimi besedami: vsakih 1000 prebivalcev se je lani rodilo šest otrok, umrlo pa 11 oseb. Demografsko zimo je mogoče opaziti v bistvu pri vseh podatkih, saj je neprekinjen upad prebivalstva, ki ga beležimo od leta 2014 dalje, privedel do tega, da živi v Italiji manj kot 59 milijonov prebivalcev.

Večje razlike znotraj same FJK

Podatki, ki jih je objavil Istat, kažejo, da je mogoče naleteti na večje razlike tudi pri posameznih pokrajinah Furlanije - Julijske krajine. Goriška pokrajina npr. izstopa celo na državni ravni po stopnji rodnosti, saj vsaka ženska v povprečju rodi po 1,42 otroka, višje podatke beležijo le v Bocnu (1,56). Na Tržaškem in Videmskem je npr. stopnja rodnosti 1,13, na Pordenonskem pa 1,28, tako da je deželno povprečje (1,21) le za eno stotinko višje od državnega. Ženske, ki rojevajo na Goriškem, so tudi precej mlajše, saj je povprečna starost mater 31,6 leta in so za celo leto mlajše kot na Videmskem (32,6) in Tržaškem (32,8), za pol leta pa kot ženske na Pordenonskem (32,2). S tako mladimi materami se lahko pohvalijo le še v Mantovi, Palermu in Foggii, še mlajše mame pa imajo v Italiji le v Siracusi (31 let) in Crotoneju (31,4).

Razlike je mogoče zabeležiti tudi pri pričakovani življenjski dobi. Najdaljšo med ženskami (86,6 leta) in moškimi (81,7) imajo v Furlaniji - Julijski krajini na Pordenonskem, sledijo Videmska (86,1 za ženske in 81,3 za moške), Goriška (85,4 za ženske in 80,9 za moške) ter Tržaška (84,9 za ženske in 80,8 za moške).