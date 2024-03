Velikonočna kosila rezervirali pred dobrim mesecem

Če niste pravočasno rezervirali mize v restavraciji, gostilni ali na turistični kmetiji in si želite velikonočnega kosila, je najbolje, da prižgete peč in si kar sami kaj skuhate doma. Gostinski obrati so na Tržaškem za današnji dan že od zdavnaj zasedeni do zadnje mize. Morda pa ste le med srečnimi, ki bodo v družbi sorodnikov in prijateljev v kakem lokalu sedeli pred krožnikom žolce (ali žuce), pršutom ter drugimi tipičnimi jedmi tega časa. Mi smo takih lokalov obiskali pet.

Vonj po tradicijah

Že pred enim mesecem so zaključili z rezervacijami v restavraciji Križman v Repnu, ki jo upravljata Elvis in Danila Guštin. Danes bodo mize obložene z žolco in kuhanim pršutom. Na tradicijo prisegajo tudi v družinski restavraciji Sardoč v Prečniku, ki deluje 44 let. Tu so si letos zamislili novo predjed, raviole s šparglji in čemažem. Če bo vreme naklonjeno, bodo v gostilni Leban v Bazovici stregli tudi na letnem vrtu. Svojim stotim gostom iz Trsta, s Krasa in iz Slovenije bodo ponudili običajne predjedi in glavne jedi, ne pa velikonočnih. Daleč je koronačas, ko je po kuhanem pršutu zadišalo le na daljavo. Spominjajo se ga v gostilni Al Pozzo na Jezeru, kjer so po pandemiji ponovno pognali z delom ob koncih tedna, še zlasti pa ob praznikih. Tretjo generacijo gostincev zastopa Pierpaolo Gustini. Lokal bo čez eno leto praznoval pol stoletja: odprl ga je Gustinov ded v petdesetih letih preteklega stoletja.

Mize v gostilni ali restavraciji, kot rečeno, ne boste zlahka zasedli brez rezervacije. Lahko pa se denimo napotite v Boljunec, kjer bo danes in jutri od 10. ure dalje odprta Taverna B’lunc na Gorici. Z vabljivim pršutom so že včeraj prepričali številne goste.