Petek, 19. julija 2024

Nad srednjo Evropo je območje visokega zračnega tlaka. Od severovzhoda priteka k nam občasno nekoliko bolj vlažen, a še vedno zelo topel zrak.

Delno oblačno bo. Od popoldneva bodo v gorah možne nevihte, ki se bodo zvečer in ponoči razširile na vso deželo; nekatere nevihte bodo lahko tudi močne. Dopoldne bo ob morju zapihal burin, zvečer pa bo po nižinah in obali verjetno pihal močan severovzhodni veter. Še bo vroče.

Dokaj sončno bo. Popoldne in zvečer bo predvsem na severozahodu nastalo nekaj neviht.

Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 21, na Primorskem ob burji do okoli 25, najvišje dnevne od 27 do 32, na Primorskem do 35 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.