Petek, 20. decembra 2024

Območje visokega zračnega tlaka nad Sredozemljem in južno Evropo slabi. Hladna fronta se bliža Alpam in severnemu Sredozemlju in bo prešla tudi naše kraje. Od jugozahoda priteka k nam v višinah postopno nekoliko hladnejši in bolj vlažen zrak.

Dopoldne bo oblačno z rahlimi do zmernimi padavinami na zahodu; na vzhodu bodo padavine obilnejše. Meja sneženja se bo spustila do okoli 600-800 m. Tekom dopoldneva bodo padavine slabele, zapihal bo severni do severovzhodni veter, ki bo lahko močan v visokogorju. Ob morju bo zapihala okrepljena burja.

Jutri dopoldne bodo padavine slabele in od severa postopno ponehale. Meja sneženja se bo spustila do nadmorske višine okoli 500 m. Na Primorskem bo pihala zmerna do močna burja, ki bo proti večeru oslabela.

Jutranje temperature bodo od 0 do 4, na Primorskem do 7, najvišje dnevne od 2 do 6, na Goriškem in ob morju do 10 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.