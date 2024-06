Petek, 21. junija 2024

Prevladovala bo zmerna do spremenljiva oblačnost. Predvsem v nižinskem pasu bo vroče in soparno. Popoldne bo v hribovitem svetu lahko nastala kakšna nevihta. Pozno zvečer bodo možne nevihte, lahko tudi močnejše narave. Napoved neviht je sicer še precej negotova.

Danes bo sončno, oblačnost se bo od zahoda nekoliko povečala. V hribovitem svetu popoldne in zvečer ni izključena kakšna ploha in nevihta, zapihal bo jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 21, najvišje dnevne od 30 do 36 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.