Petek, 27. septembra 2024

Pretežno oblačno bo. Padavine bodo znatne do obilne v Julijskih Alpah, zelo obilne in dolgotrajne v Julijskih Predalpah, zlasti na meji s Slovenijo. Popoldne in zvečer bodo na vzhodnem pasu možne tudi plohe in nevihte. V spodnji nižini in na obali bo pihal okrepljen južni veter in morje bo vzvalovano. V visokogorju bo pihal močan veter.

Jutri bo deževno, najbolj v Posočju. Padavine se bodo od zahoda širile proti vzhodu. Še bo pihal okrepljen jugozahodnik, ob morju jugo.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.