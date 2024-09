Petek, 27. septembra 2024

Nad Veliko Britanijo je ciklon z vremensko fronto, ki sega od otoka do južne Skandinavije in nato južno preko srednje Evrope, vse do Iberskega polotoka. Nad južnim Sredozemljem je šibko območje visokega zračnega tlaka. Nad naše kraje z jugozahodnimi vetrovi doteka vlažen in topel zrak.

Pretežno oblačno bo. Padavine bodo znatne do obilne v Julijskih Alpah, zelo obilne in dolgotrajne v Julijskih Predalpah, zlasti na meji s Slovenijo. Popoldne in zvečer bodo na vzhodnem pasu možne tudi plohe in nevihte. V spodnji nižini in na obali bo pihal okrepljen južni veter; morje bo vzvalovano. V visokogorju bo pihal močan veter.

Danes bo večinoma oblačno, predvsem na severozahodu bo še pogosto deževalo. Padavine se lahko občasno razširijo tudi nad osrednjo in južno Slovenijo. Popoldne se bo oblačnost ponekod trgala. Še bo pihal zmeren jugozahodnik, ob morju okrepljen jugo.

Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 27, na severozahodu okoli 18 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.