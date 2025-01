Petek, 3. januarja 2025

Nad južno polovico Evrope vztraja območje visokega zračnega tlaka. Hladna fronta se od severa bliža Alpam. Pred njo od jugozahoda k nam doteka toplejši in bolj vlažen zrak.

Ponoči in zjutraj bo pretežno oblačno in vlažno vreme z rahlimi padavinami, ki bodo na vzhodu obilnejše. Ničta izoterma bo na nadmorski višini okoli 600 m. Dopoldan se bo stanje hitro izboljšalo: sprva se bo začelo jasniti na območju Karnije, od popoldneva se bo vreme izboljšalo na celotnem deželnem območju. V nižinskem pasu bo pihala zmerna burja, ob morju okrepljena. Ohladilo se bo.

Danes dopoldne se bodo padavine umikale proti jugu. Po nižinah v notranjosti bo deloma deževalo, deloma snežilo, predvsem v južni polovici Slovenije pa večinoma snežilo. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja. Čez dan se bo od severa jasnilo.

Najvišje dnevne temperature bodo od 1 do 6, na Goriškem in ob morju okoli 10 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.