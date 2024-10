Petek, 4. oktobra 2024

Jutri bo oblačno z občasnimi zmernimi do znatnimi padavinami. Meja sneženja bo na nadmorski višini okoli 1600 m; na Trbižkem lahko do 1400 m. V nižinskem pasu bo pihala zmerna burja, ob morju pa močna, lahko v sunkih do 100 km na uro na Tržaškem, zlasti ponoči in zjutraj. Čez dan bo burja slabela.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.