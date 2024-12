Petek, 6. decembra 2024

Do sredine dneva bo spremenljivo do pretežno oblačno vreme, nato se bo delno razjasnilo. V Alpah bodo dopoldne in tudi popoldne možne rahle občasne padavine. Meja sneženja bo na nadmorski višini okoli 700-900 m.

Danes bo spremenljivo oblačno, v notranjosti bodo popoldne prehodno možne kratkotrajne rahle padavine. Jutro bo po nekaterih nižinah megleno. Ponekod bo zapihal jugozahodni veter.

Najnižje jutranje temperature bodo od -8 do -2, ob morju okoli 0, najvišje dnevne od 2 do 8 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.