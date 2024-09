Petek, 6. septembra 2024

Ponoči in zjutraj bo oblačno s plohami in nevihtami. Še bo možna kakšna močnejša nevihta. Popoldne bo v nižinskem pasu in ob morju spremenljivo, v hribih pa še pretežno oblačno. Popoldne bo predvsem v hribovitem svetu in na vzhodnem pasu možna kakšna ploha ali nevihta. Še malo hladneje bo.

Danes bo zmerno do pretežno oblačno, nastajale bodo krajevne padavine. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 27 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.