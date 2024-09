Petek, 6. septembra 2024

Ponoči in sprva še zjutraj bo oblačno s plohami in nevihtami zlasti na obalnem območju in na vzhodnem pasu. Še bo možna kakšna močnejša nevihta, nato se bo delno razjasnilo. V hribih bo več oblačnosti. Popoldne bo sicer še možna kakšna ploha ali posamezna nevihta, ki bo verjetnejša v hribih. Temperature bodo še nekoliko nižje.

Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, krajevne padavine bodo oslabele in do večera ponehale. Hladneje bo.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.