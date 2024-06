Petek, 7. juniija 2024

Nad južno Evropo in Sredozemljem je šibko območje visokega zračnega tlaka. V višinah k nam od zahoda postopno doteka nekoliko toplejši in bolj suh zrak.

V nižinah in ob morju bo večinoma oblačno, v gorah spremenljivo. Možni bodo razpršeni nalivi in nevihte, ki bodo bolj verjetni v gorah popoldne in zvečer; krajevno bodo lahko prisotne nevihte, zlasti v Predalpah. Pihali bodo šibki krajevni vetrovi.

Danes bo večji del dneva sončno, proti večeru pa bo na severu in severovzhodu nastalo nekaj neviht.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.