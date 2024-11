Petek, 8. novembra 2024

Nad večjim delom Evrope vztraja območje visokega zračnega tlaka. Pri tleh se nad našimi kraji zadržuje razmeroma hladen in vlažen zrak, v višinah pa s šibkim južnim vetrom k nam priteka dokaj topel in suh zrak.

Prevladovalo bo jasno do rahlo oblačno vreme le zaradi visokih in tankih koprenastih oblakov. Ob morju bo dopoldne in zvečer pihal burin. Na območju Trbiža se bo pojavljala nizka oblačnost. Ničta izoterma bo na nadmorski višini okoli 2800 m.

Jutri bo na Primorskem in v višjih legah sončno, drugod bo po nižinah precej megle ali nizke oblačnosti, ki bo ponekod lahko vztrajala večji del dneva.

Najnižje jutranje temperature bodo od -2 do 3, ob morju okoli 7, najvišje dnevne od 7 do 12, na Goriškem in ob morju do 18 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.