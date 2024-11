Petek, 8. novembra 2024

Prevladovalo bo jasno do rahlo oblačno vreme le zaradi visokih in tankih koprenastih oblakov. Zjutraj in zvečer bo ob morju pihal burin. Ponoči in zjutraj se bo na območju Trbiža pojavljala nizka oblačnost. Ničta izoterma bo na nadmorski višini okoli 2800 m.

Jutri bo v višjih legah in na Primorskem precej jasno, drugod bo sprva po nižinah megla ali nizka oblačnost, ki lahko predvsem v vzhodnih krajih vztraja ves dan.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.