Petek, 9. avgusta 2024

Za vremensko motnjo, ki je ponoči prešla Slovenijo, se nad Alpami krepi območje visokega zračnega tlaka. Nova vremenska fronta je dosegla srednjo Evropo in bo zvečer oplazila naše kraje.

V nižinskem pasu in na obali bo prevladovalo jasno vreme. Popoldne in zvečer bo vroče in tudi soparno. V hribovitem svetu bo spremenljivo, oblačnost bo nekoliko gostejša popoldne. Pihali bodo šibki krajevni vetrovi.

Danes bo pretežno jasno, le ponekod v osrednji Sloveniji bo sprva nekaj nizke oblačnosti.

Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, ob morju okoli 20, najvišje dnevne od 27 do 31, na Primorskem do 34 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.