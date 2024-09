Ponedeljek, 2. septembra 2024

Jutri bo na obalnem območju pretežno jasno vreme, v nižinskem pasu in v hribovitem svetu pa bo zmerno oblačno ob prisotnosti visokih in tankih oblakov. Popoldne se bodo v hribovitem svetu pojavljale plohe ali nevihte, ki bodo verjetnejše v Karnijskih Alpah in Predalpah na meji z Venetom. Pihali bodo šibki krajevni vetrovi. Vroče bo s temperaturami več kot 5 stopinj Celzija nad dolgoletnim povprečjem.

Jutri bo še naprej precej sončno in vroče. V hribovitem svetu zahodne Slovenije in v Alpah bo nastalo nekaj ploh in neviht.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.