Ponedeljek, 9. septembra 2024

Ponoči in zjutraj se bodo še pojavljale obilne do zelo obilne padavine, vmes tudi nevihte. Pihal bo okrepljen do močan jugozahodnik in morje bo vzvalovano. Čez dan bo večinoma oblačno, še bodo možne plohe ali nevihte, lokalno zelo obilne. Proti večeru bo v nižinskem pasu in na obali pihal zmeren burin.

Jutri bo oblačno s pogostimi padavinami, deloma nevihtami. Do večera bodo padavine povečini ponehale. Nekoliko hladneje bo.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.