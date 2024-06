Sobota, 15. junija 2024

Na obalnem območju in v nižinskem pasu bo prevladovalo zmerno do kvečjemu bolj spremenljivo vreme proti Predalpam. V hribovitem svetu bo v glavnem oblačno. Možne bodo krajevne plohe in nevihte, ki bodo verjetnejše od popoldneva v hribih ter zvečer tudi na drugih območjih.

Danes bo sprva precej jasno s kratkotrajno meglo po nekaterih kotlinah, le v zahodnih krajih bo več oblačnosti. Čez dan bo delno jasno, v hribovitih krajih na zahodu bodo popoldne in zvečer možne posamezne plohe in tudi kakšna nevihta. Pihal bo jugozahodnik.

Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 12, na Primorskem okoli 15, najvišje dnevne od 21 do 27 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.