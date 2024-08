Sobota, 17. avgusta 2024

V nižinskem pasu in na obali bo jasno do rahlo oblačno. Vroče bo in soparno, predvsem popoldne po nižinah in zvečer ob morju. V hribovitem svetu bo dopoldne jasno, popoldne pa spremenljivo. Ni povsem izključena kakšna nevihta proti večeru po vsej deželi zaradi visoke vlage in vročine.

Danes bo večinoma sončno, popoldne in zvečer bo nastalo nekaj neviht. Ponekod bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 22, najvišje dnevne od 29 do 35 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.