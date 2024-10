Sobota, 19. oktobra 2024

Pretežno oblačno bo z močnimi ali obilnimi padavinami na območju med Pordenonom in laguno proti Venetu. Drugod pa bo možen rahel do zmeren dež. Popoldne bodo padavine slabele in nato povsem ponehale. Ob morju bo pihala zmerna burja, ki se bo zvečer na Tržaškem okrepila.

Danes bo pretežno oblačno, na severovzhodu se bo popoldne delno razjasnilo. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja. Jutranje temperature bodo od 9 do 12, na Primorskem okoli 15, najvišje dnevne od 12 do 15, na Primorskem okoli 19 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.