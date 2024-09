Sobota, 21. septembra 2024

Prevladovalo bo jasno do rahlo oblačno vreme. V hribovitem svetu bo dopoldne lahko več spremenljivosti, zlasti na območju Trbiža in v Karnijskih predalpah. Ob morju bo pihala zmerna burja, predvsem v Trstu, ki pa bo popoldne oslabela.

Danes bo na Primorskem precej jasno, burja bo čez dan ponehala. Drugod bo sprva zmerno do pretežno oblačno, dopoldne se bo delno razjasnilo.

Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 13, na Primorskem od 14 do 18, najvišje dnevne od 18 do 23, na Primorskem do 26 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.