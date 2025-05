Sobota, 24. maja 2025

Danes bo na obali in v nižini oblačno z možnimi padavinami, v hribih bo vreme spremenljivo. Čez dan bo v predalpskem svetu lahko deževalo. Pihala bo burja.

Danes bo sprva pretežno jasno, čez dan bo v notranjosti države nastala spremenljiva kopasta oblačnost. V goratem svetu bo možna kakšna kratkotrajna ploha. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri.

Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 6, na Primorskem do 9, najvišje dnevne od 14 do 18, na Primorskem do 21 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.