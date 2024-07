Sobota, 27. julija 2024

Nad večjim delom Evrope je plitvo območje visokega zračnega tlaka. Od severozahoda nad naše kraje doteka suh in spet postopno bolj topel zrak.

V nižinskem pasu in na obali bo prevladovalo jasno do rahlo oblačno vreme. Popoldne bo v zahodnih Alpah nekaj več spremenljivosti tudi z možnimi krajevnimi plohami ali posameznimi nevihtami na območju Karnije. Pihali bodo šibki krajevni vetrovi. Vročina se bo stopnjevala in postajalo bo bolj soparno.

Danes bo večinoma jasno.

Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 29 do 34 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.