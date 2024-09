Sobota, 28. septembra 2024

Obsežno ciklonsko območje se iznad Britanskega otočja pomika proti severni Evropi. Vremenska fronta se nahaja precej južneje in poteka preko Iberskega polotoka, Sredozemlja, Alp vse do vzhodne Evrope. Z močnimi jugozahodnimi vetrovi nad naše kraje doteka vlažen in zelo topel zrak.

Pooblačilo se bo. Padavine bodo zajele večji del Slovenije, na Primorskem bodo možne nevihte. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem proti večeru zmerna burja. Občutno hladneje bo.

Sprva bo ponekod na zahodu in jugu še nekaj jasnine, čez dan se bo pooblačilo. Sredi dneva se bodo v severni Sloveniji začele pojavljati krajevne padavine, ki se bodo popoldne razširile nad večji del države. Na Primorskem bo možna tudi kakšna nevihta. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem proti večeru zmerna burja.

Najvišje dnevne temperature bodo ponekod na severu le okoli 10, drugod od 14 do 23 stopinj C. Popoldne se bo občutno ohladilo.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.