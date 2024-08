Sobota, 3. avgusta 2024

V nižinskem pasu in na obali bo zmerno oblačno vreme, v hribih spremenljivo. Sredi dneva se bodo razvile plohe in tudi nevihte, ki bodo verjetnejše v hribovitem svetu. Na obalnem območju bo dopoldne sprva pihal burin, nato pa zmorec.

Dopoldne se bo zopet pooblačilo, od severa se bodo začele širiti posamezne plohe in nevihte. Zvečer bodo padavine ponehale, začelo se bo jasniti. Na Primorskem bo prehodno zapihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28, na Primorskem okoli 32 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.