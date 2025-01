Sobota, 4. januarja 2025

Hladna fronta se pomika čez Slovenijo. Za njo se bo iznad Alp k nam širilo območje visokega zračnega tlaka. Pri tleh od severovzhoda k nam doteka hladnejši zrak.

Jasno do rahlo oblačno bo. Ponoči bo hladno, zlasti v hribih. V nižinskem pasu bo na širšem območju zmrzovalo. Na obalnem območju bo zjutraj lahko zapihala zmerna burja, ki bo nato oslabela.

Danes bo delno jasno. Zjutraj in deloma dopoldne bo po nekaterih nižinah megla.

Najnižje jutranje temperature bodo od -11 do -2, najvišje dnevne od -1 do 3, na Primorskem do 10 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.