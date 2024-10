Sobota, 5. oktobra 2024

Ciklonsko območje se pomika nad Balkan. S severovzhodnim vetrom pri tleh k nam doteka hladen in še vedno precej vlažen zrak.

Pretežno oblačno bo a v glavnem brez dežja. Ob morju bo pihala zmerna burja, ki bo zvečer oslabela.

Sprva bo oblačno, ponekod bo občasno še rahlo deževalo. Proti večeru se bo v zahodnih krajih oblačnost trgala.

Jutranje temperature bodo od 7 do 12, v alpskih dolinah okoli 2, najvišje dnevne od 12 do 15, v Zgornjesavski dolini okoli 7, na Primorskem ob šibki burji okoli 17 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.