Sobota, 6. julija 2024

V nižinskem pasu in na obali bo jasno do rahlo oblačno vreme. V hribovitem svetu bo dopoldne rahlo oblačno, popoldne pa bo več spremenljivosti. V večernih urah bodo v Alpah in v Karnijskih predalpah možne kakšne plohe ali posamezne nevihte. Popoldne bodo pihali okrepljeni krajevni vetrovi.

Danes bo sončno, zapihal bo jugozahodni veter.

Najnižje jutranje bodo od 11 do 17, najvišje dnevne od 26 do 32 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.