Sobota, 7. decembra 2024

Pretežno oblačno bo. Od poznega popoldneva se bodo na zahodu lahko pojavljale znatne padavine, na vzhodu pa rahle do zmerne. Meja sneženja bo na nadmorski višini okoli 800-1000 m. Pihal bo okrepljen do prehodno močnejši južni veter.

Delno jasno z zmerno oblačnostjo bo, ki bo proti večeru naraščala. Zjutraj in dopoldne bo po kotlinah osrednje Slovenije megla.

Najnižje jutranje temperature bodo -6 do -1, ob morju okoli 2, najvišje dnevne od 3 do 8, na Goriškem in ob morju okoli 10 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.