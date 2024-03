Sobota, 9. marca 2024

Nad našimi kraji se v višinah zadržuje območje s hladnim in vlažnim zrakom. Nad zahodno Evropo in severnim Atlantikom se poglablja nov ciklon.

Oblačno bo z zmernimi padavinami, lahko tudi bolj znatnimi v Julijskih Predalpah. Dopoldne bodo možne tudi plohe, ki bodo verjetnejše proti obali. Meja sneženja bo sprva na nadmorski višini okoli 700-900 m, tekom dneva pa se bo dvigovala in zvečer dosegla 1100-1300 m. Na odprtem morju v Tržaškem zalivu bo pihal zmeren jugo.

Večinoma oblačno bo. Rahle padavine se bodo dopoldne od zahoda prehodno razširile nad večji del države. Meja sneženja bo sprva na nadmorski višini okoli 800 m, čez dan pa se bo dvigovala. Popoldne bo dež oslabel in ponekod ponehal. Ob morju bo pihal jugo.

Jutranje temperature bodo od 0 do 4, na Primorskem do 8, najvišje dnevne od 5 do 12, ob morju do 15 12 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.