Sobota, 9. novembra 2024

Nad večjim delom Evrope vztraja območje visokega zračnega tlaka. Pri tleh se nad našimi kraji zadržuje razmeroma hladen in vlažen zrak, v višinah pa s šibkim južnim vetrom k nam priteka dokaj topel in suh zrak.

Prevladovala bo spremenljiva oblačnost. Dopoldne se bodo na območju Trbiža lahko pojavljali nizki oblaki.

Danes bo na Primorskem in v višjih legah deloma jasno z nekaj koprenaste oblačnosti. Po nižinah v notranjosti bo večinoma oblačno ali megleno.

Najnižje jutranje temperature bodo od -1 do 3, ob morju okoli 6, najvišje dnevne od 6 do 9, na Goriškem in ob morju do 18 stopinj C.

