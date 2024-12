Sreda, 11. decembra 2024

Spremenljivo bo. Več oblačnosti bo dopoldne, popoldne pa se bo delno razjasnilo. Na območju Trbiža bo oblačnost gostejša, možna bo tudi megla. Na obalnem območju in na Kraški planoti bo pihala zmerna burja.

Na Primorskem bo delno jasno, pihala bo šibka burja. Drugod bo pretežno oblačno, na severovzhodu bodo možne rahle padavine. Temperature bodo od -2 do 3, na Primorskem od 6 do 11 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.